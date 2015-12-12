В Волковысском райисполкоме отчитались, какие проблемы местных жителей решены после обращений «на горячую линию»

Благоустроить детскую площадку, провести коммуникации и утеплить дом. Именно с такими проблемами сегодня обращались граждане на горячие телефонные линии с представителями власти. По традиции в каждом регионе страны в субботу можно напрямую позвонить в местный исполком и не только задать волнующий вопрос, но поделиться своим мнением о работе той или иной организации. Правда, сейчас таких обращений стало значительно меньше. Люди в основном звонят за консультацией. Тему продолжит Юрий Карнелович.

«Глобальная засуха» местного масштаба в частном секторе Волковыска началась в 2015 году. Валентин Сукач ощутил все тяготы отсутствия воды ещё в начале лета. Когда не то что для грядок не хватало влаги, но даже питьевую воду приходилось либо покупать в магазине, либо доставлять из соседней деревни. Ситуацию мог исправить только водопровод, но его строительство постоянно откладывалось.

Обращений в различные инстанции было много, но в ответ слышали только обещания, пока не позвонили на горячую линию. В райисполкоме людей заверили, что к середине декабря проблема будет решена. Сегодня хозяевам остаётся лишь провести несколько метров трубы от центральной магистрали к своим домам.

Сергей Головач, заместитель председателя Волковысского райисполкома:

В быстром темпе проработали проектно-сметную документацию, которая прошла экспертизу, всю… К работе приступили с 9 ноября, на сегодняшний день осталось проложить здесь водопровода из 1,6 км - всего 150 метров.

После звонка на горячую линию стала решаться и проблема этого дома. Его жители уже не первую зиму буквально замерзали в своих квартирах.

Проблемы в этой 4-этажке появились с момента её строительства. Возводили её за счёт местного предприятия. Использовали, что называется, всё что было под рукой – кирпич, бетонные плиты. По этому о какой-то тепловой защите дома и речи быть не могло.

Сегодня работы по утеплению ещё только подходят к завершению, а жильцы уже почувствовали изменения.

Какие-то глобальные вопросы, отмечают местные власти, в районе уже решены, или находятся в завершающей стадии. Сегодня же люди в основном звонят, чтобы получить консультацию.

Елена Гудкова, управляющий делами Волковысского райисполкома:

Если на январь 15-го года было порядка 10-15 звонков. Как правило, интересовалось население решением своих каких-то житейских вопросов: ЖКХ, благоустройство. Сейчас это уже 2-3 звонка и, как правило, консультативного характера. И разъяснение сразу население получает на месте.

Однако, прямые линии, говорят в исполкоме, будут проводиться постоянно. Ведь это уникальная возможность с первых уст узнать, чем живут и что волнует сейчас жителей района.