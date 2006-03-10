Выставка одежды делового стиля для школьников открылась сегодня в Минском государственном дворце детей и молодежи.

Там представлены модели, которые выбрал и рекомендует для учеников специально созданный Координационный совет.Форму одежды делового стиля представили 13 предприятий, среди них такие, как "Коминтерн", "Славянка>, Барановичская швейная фабрика и другие. Представленные образцы сшиты из отечественных тканей. Как отметили в Минобразования, все модели должны отвечать четырем основным качествам - быть элегантными, модными, функциональными и отвечать санитарным нормам. Уже с нынешнего года в начальной школе вводится обязательный деловой стиль одежды, а в 4-9 классах он рекомендован к введению.