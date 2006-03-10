Столичный кулибин Андрей Лебедь предложил дорожникам оригинальное решение снегоплавильной станции.

О приобретении снегоплавильной станции специалисты минского предприятия <Горремавтодор > думают давно. Оборудование это дорогостоящее и требует специальной площадки. Андрей Лебедь предложил альтернативу - передвижную снеготаялку на основе отслужившего троллейбуса. В качестве передвижного средства для своей разработки столичный левша выбрал экологически чистый вид транспорта, работающий на самом дешевом виде топлива - электроэнергии. По мнению автора идеи, салон машины необходимо переоборудовать. Возле кабины водителя установить генератор, который выдает поток горячего воздуха температурой свыше 350 градусов. В самом салоне между рядами кресел монтируется транспортёрные ленты. Стекло с задней площадки автор снеготаялки предлагает снять. В образовавшиеся отверстие можно будет забрасывать снег. Причем, не вручную. Воду же через обычный гофрированный шланг можно будет сливать в ливневую канализацию. Минский изобретатель подсчитал: в зависимости от скорости движения ленты, в час можно будет утилизировать таким образом не менее 135 кубометров снега. Пока снеготаялка Андрея Лебедя существует только на бумаге. Однако он не теряет надежды воплотить ее в жизнь. Между тем, столичные дорожники давно подумывают о покупке импортного снегоплавильного оборудования. Стоит оно около двух миллионов долларов. Кроме того, необходима немалая площадка для складирования снега, найти которую на территории Минска непросто. Пока снег свозят на специальные площадки. Всего в городе их девятнадцать.