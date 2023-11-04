В Витебском районе прошёл форум патриотических сил

Новости Беларуси. Форум, приуроченный к 105-летию комсомольского движения, собрал сотни патриотов в Витебском районе. Он прошел под девизом «За будущее! За страну», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ветеранов и преемников традиций уникальной молодежной организации отметили почетными грамотами и благодарностями за вклад в патриотическое воспитание и гражданскую позицию. Школьники получили заветные значки октябрят, ребята постарше – билеты БРСМ. Также пополнились ряды политической партии «Белая Русь».

Наталья Соколовская, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Витебского райисполкома: Этим форумом патриотических сил мы хотим показать важность единения всех поколений и всех общественных сил нашего района.

Лариса Яковлева, ветеран пионерского движения: Наша молодежь она умнее нас, она креативнее, она очень хорошая. И поэтому они должны вместе с нами идти вперед.

Геннадий Е г оров, заместитель председателя Витебской областной организации «Белая Русь»: Те традиции, которые были заложены комсомольцами тех лет, очень приятно, что сегодня возрождаются и поддерживаются. Ведь эти простые вещи о добре, о помощи, о том, что надо быть вместе, мы были на этом воспитаны. И это помогало нам в жизни.

Алиса Сергеева, учащаяся Новкинской средней школы Витебского района:

Сегодня я вступаю в октябрята. Мы будем помогать старшим и уважать их.

К слову, форум принял обновленный зал Витебского районного центра культуры и творчества. Он стал одним из объектов, которые в нашей стране традиционно открываются к годовщине революции. Теперь здесь отличные условия для проведения самых разных мероприятий.