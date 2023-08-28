Елфимов: в Варшаве до власти дорвались потомки тех, кого гнали вместе с проклятыми немцами с польской земли

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная.

В Польше вышел сериал «Четыре собаки и танк». Вы думаете, это неправильный заголовок, прямо какое-то шиворот-навыворот! Очень может быть, только не я в этом виноват. Действительно, 50 лет назад был такой очень популярный детский телесериал про войну, снятый в Польской Народной Республике в самый разгар дружбы между нашими народами, и назывался он «Четыре танкиста и собака». У наших мальчишек он слыл настоящим, как сказали бы сейчас, блокбастером. Точный перевод английского словечка – «захватывающий кварталы». И действительно, советские городские кварталы, засыпанные пестрой и шумной детворой, вмиг пустели, стоило с экранов телевизоров прозвучать первым аккордам знакомой «титульной» песни на польском языке. Из всех басовито пропетых виршей мы понимали только «Рудый», то есть «Рыжий», так ласково весь польский экипаж, включая овчарку Шарика и грузина-водителя, величал свой непобедимый и стремительный Т-34.

Сериал каждый год пускали на телеэкраны в одно и то же время – на самом старте сладких летних каникул – и растягивали 21 серию на весь июнь. После чего можно было уже ехать в пионерлагеря, к бабушкам, к морю, в общем, туда, где телевизоров не сыщешь. Момент трансляции тоже был глубоко продуман с педагогической точки зрения и явно согласован с Минздравом СССР, который заботился, чтобы дети были сыты и накапливали витамины. Начинали показывать очередную серию где-то в 11:30, когда ребята уже успели с утра вдоволь набегаться по двору и свежему воздуху, а вот заканчивали аккурат перед обедом. Очень удобно для матерей: не надо надрывно зазывать сыновей с улицы отобедать – достаточно включить телевизор погромче и открыть дверь на балкон – сами залетят! А потом уж после заключительных титров, только успевай тарелки им наполнять…