В Витебской области пенсионерка уже 30 лет живет одна на всю деревню

Новости Беларуси. Пенсионерка из Сенненского района вот уже лет 30 живет без соседей. Деревня давно нежилая, но женщина отказывается переезжать в город к детям, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Прокоповна в свои 86 держит кур, козу, выращивает виноград и по осени собирает урожай с грядок. Не оставляет без внимания женщину и местная власть: дороги зимой расчищают, а автолавка исправно приезжает к единственной клиентке в деревню 2 раза в неделю.

Ольга Прокоповна вот уже три десятка лет живет в деревне в гордом одиночестве. В округе, что называется, ни души. А ведь совсем недавно здесь жизнь просто кипела.

Ольга Лейчонок:

Тут общежитие, тут мастерская была, потом сгорела. Народу было много. Приезжали. На тракторе. Ремонтировали. Я не думала, что так останусь. Больше 30 лет без хозяина живу.

Жизнь вне цивилизации бабушку вполне устраивает. Если уж что и понадобится, сын привезет из города. Да и автолавка в деревню исправно приезжает 2 раза в неделю. Иногда наведывается в гости к сельчанке и председатель местного сельсовета, чтобы справиться о самочувствии и помочь решить насущные проблемы.

Анатолий Барановский, председатель Немойтовского сельского исполнительного комитета:

Было такое, когда буря была, что дорогу не могли в течение 3 дней расчистить, поэтому приходил сам, по колено в снегу, приносил продукты из автолавки. И дорогу расчищал.

Помог руководитель сельсовета женщине и по хозяйству. Обеспечил Ольгу Прокоповну зерном. Теперь будет ей чем кормить несколько курочек и козу Белку. Корову уже бабушка не держит, говорит, тяжело. А раньше она работала на ферме и у неё хватало сил на то, чтобы подоить даже несколько бурёнок за день. Сейчас то время вспоминает с грустью.

Ольга Лейчонок:

Как-то раз пришла, тут ферма есть еще, откормник. А председатель говорит: А что вы пришли? – Пришла на работу устроиться, пенсия маленькая. В ручную, какое ж это доение! Но я ж привыкши. А сейчас песни пой.

Но пока женщине не до песен. Слишком много проблем свалилось на пенсионерку. Вот сейчас она думает, как починить колонку с водой.

Анастасия Бут, СТВ:

Здесь Ольга Прокоповна всю свою сознательную жизнь брала воду. Но вот уже три месяца колонка не работает. Воды – ни капли, а проблем – море. Причем решать их, видимо, никто не собирается.

Точнее не собирался. До приезда нашей съемочной группы. Как оказалось, водой бабушку можно обеспечить. Причем для этого даже не требуется дорогостоящий ремонт водонапорной башни. Хотя и ее обещают привести в порядок.

Леонид Чумаков, заместитель директора Сенненского ЖКХ:

В связи с тем, что у нас экскаватор не работал, у нас их два, но два неисправных на сегодняшний день, нет возможности отправить туда экскаватор. Поэтому решено взять емкость, которая соответствует санитарным нормам, и сделать подвоз воды, например, на дней 5-6.

Емкость с водой пообещали привезти в деревню уже сегодня-завтра. Колонку же работники ЖКХ отремонтируют в течение 1-2 недель. Так что бури в стакане из-за питьевой воды не ожидается.