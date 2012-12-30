В Витебской области Дед Мороз отвечает на звонки горячей линии, дарит подарки и обещает лично поздравить каждого!

Новости Беларуси. Приемные Деда Мороза открылись в северном регионе. Главные новогодние персонажи дежурят в 20 сельских домах культуры Полоцкого района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Седовласые волшебники пользуются популярностью и у детей, и у взрослых. К ним можно обратиться лично или на прямую телефонную линию. Сказочный старик к праздникам помогает решать проблемы сельчан. А иногда выступает и в роли психолога.

На звонки «горячей линии» Повелитель Холода отвечает без конца. Раскрасневшийся Дедушка Мороз сегодня весь в делах. Помогает сельчанам вступить в Новый Год без забот.

Дед Мороз:

Интересно поговорить, выслушать их интересы, проблемы, пожелания. И конечно, мы стараемся всех настроить на позитивный лад.

Проблемных обращений в праздники мало. Зато Дед Мороз, как психолог, ведет разговоры по душам с пожилыми людьми.

Ирина Калека, жительница агрогородка Близница:

В праздник забывается все плохое. Все мы надеемся на лучшее, радостное. И когда оказываешься в этой обстановке, становится радостно, появляется хорошее настроение.

Дед Мороз кабинетной работой не ограничивается, да и от прямых обязанностей не уклоняется. Принимает у детишек новогоднюю почту. А по заявкам бесплатно выезжает поздравлять всех желающих.

В агрогородке Близница Деда Мороза со Снегурочкой можно увидеть в самых неожиданных местах. Эта праздничная кампания успела засветиться и в школах, и в магазинах и даже на мехдворах. При чем седовласый волшебник не просто поднимает настроение, но и исполняет желания.

Дед Мороз по-свойски идет по мехдвору прямо в мастерские. Установку на будущий год дает без отрыва от производства.

Дед Мороз:

Не подводите, не подкачайте! Будьте на высоте! Радуйте Дедушку Мороза!

Михаил Баратынский, механизатор ОАО «Близница»:

У нас колхоз интересный, может всякое быть. Рады и спасибо большое.

Новогодние приемные на Полоччине уже традиция. Будут работать до православного Рождества. С Новым Годом дежурные Деды Морозы обещают лично поздравить каждого жителя района.