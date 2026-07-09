В Витебске заложили капсулу с посланием будущим поколениям

В Витебске заложили послание будущим поколениям. В областном музее Героя Советского Союза Миная Шмырева состоялась торжественная церемония передачи капсулы времени. Патриотическая акция «Письма потомкам» открыла масштабный марафон памяти, приуроченный к знаковой дате – вековому юбилею Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внутри капсулы – обращения от белорусских ветеранов Великой Отечественной войны, воспоминания свидетелей тех лет и наказы молодежи. На торжественной церемонии собрались представители руководства города, ветераны, военнослужащие и молодежные активисты.

София Фацалова, учащаяся средней школы №45 Витебска имени В.Ф. Маргелова: Это очень важное для нас событие. Мы наследники победителей. И если бы они не освободили Беларусь, может быть, сложилось бы все по-другому. И закладываться будут письма, и ветераны могут уже, к сожалению, не дожить до этого времени. Но мы будем рассказывать своим детям про историю наших прадедов и прапрадедов.

Сергей Шохов, старший офицер управления информации Главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси:

Мы показываем преемственность поколений, обращая внимание на молодежь. Молодежь у нас сейчас самая лучшая, самая хорошая. Они помнят подвиги своих прадедов, дедов. Это мы видим и в мероприятиях, которые мы совместно проводим.

В залах витебского музея реликвия пробудет 19 лет – капсулу официально вскроют 9 мая 2045 года. Витебск первым из городов республики принял капсулу с посланием белорусских ветеранов Великой Отечественной войны. Аналогичные акции в течение июля пройдут во всех областных центрах страны.