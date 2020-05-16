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В Витебске высадили «Аллею таможенных семей»

16 мая 2020 12:33
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Новости Беларуси.  «Аллея таможенных семей» появилась в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебске высадили «Аллею таможенных семей»-1

Именные деревья посадили 17 супружеских пар, которые вместе не только дома, но и на службе. Многие из них познакомились на работе, а некоторые пошли в профессию вслед за своей второй половинкой.

В Витебске высадили «Аллею таможенных семей»-4

Центром композиции стал древний якорь торгового судна, найденный в устье реки Витьба около 20 лет назад. Символ крепких семей и таких же крепких таможенных традиций, которые существовали даже на пути «Из варяг в греки».

В Витебске высадили «Аллею таможенных семей»-7

Ольга Шамрук, заместитель начальника Витебской таможни:
Меня перевели сюда работать. Муж как декабрист поехал за мной, кинул всю работу. На счастье, в этой организации нашлось место и ему.

В Витебске высадили «Аллею таможенных семей»-10

Сергей Шамрук, главный инспектор Витебской таможни:
Чему я очень благодарен. Спасибо за доверие, оказанное мне. Я думаю, нам легче так и жить, и работать. 

В Витебске высадили «Аллею таможенных семей»-13

Сергей Павлов, старший инспектор Витебской таможни: 
В таможню приняли на работу в 2013 году. И с тех пор продолжал работать, жена в это время находилась с детьми. И когда время подошло, решили, что тоже придет работать на таможню.

В Витебске высадили «Аллею таможенных семей»-16

Обширная программа ожидала и детей.

В Витебске высадили «Аллею таможенных семей»-19

Они познакомились со средствами таможенного контроля, оценили профессионализм служебной собаки, а также получили призы за участие в конкурсе детского рисунка, посвященного 75-летию Победы. 

# Таможня Беларуси # общество # Ольга Шамрук # Сергей Шамрук # Сергей Павлов # Фотофакт

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