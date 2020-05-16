В Витебске высадили «Аллею таможенных семей»

Новости Беларуси. «Аллея таможенных семей» появилась в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именные деревья посадили 17 супружеских пар, которые вместе не только дома, но и на службе. Многие из них познакомились на работе, а некоторые пошли в профессию вслед за своей второй половинкой.

Центром композиции стал древний якорь торгового судна, найденный в устье реки Витьба около 20 лет назад. Символ крепких семей и таких же крепких таможенных традиций, которые существовали даже на пути «Из варяг в греки».

Ольга Шамрук, заместитель начальника Витебской таможни:

Меня перевели сюда работать. Муж как декабрист поехал за мной, кинул всю работу. На счастье, в этой организации нашлось место и ему.

Сергей Шамрук, главный инспектор Витебской таможни:

Чему я очень благодарен. Спасибо за доверие, оказанное мне. Я думаю, нам легче так и жить, и работать.

Сергей Павлов, старший инспектор Витебской таможни:

В таможню приняли на работу в 2013 году. И с тех пор продолжал работать, жена в это время находилась с детьми. И когда время подошло, решили, что тоже придет работать на таможню.

Обширная программа ожидала и детей.