Новости Беларуси. В Витебске разыграли Кубок виртуозов руля. Впрочем, соревнования по фигурному вождению автомобиля на время – это не столько борьба, сколько еще одно напоминание о безопасности дорожного движения.

Накануне 1 сентября – это особенно актуально. Организаторы перед каждым заездом просили участников включать ближний свет фар. О правильном поведении на дорогах напоминали и зрителям, которые пришли посмотреть на гонки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария Зарубина, участник соревнований:

Нужно быть очень внимательным, нужно видеть не только дорогу, просто полосу, а надо видеть все, что вокруг тебя находится: и сзади, и справа, и слева.

Алексей Королев, участник соревнований:

Не всегда все от вас зависит. Случается что-то, чего вы не могли предвидеть и какой-то форс-мажор. Поэтому чем больше тренировок, тем лучше. Когда поездишь на соревнованиях, то адреналин выходит. Потом уже ездишь более спокойно. Но проходит некоторое время и снова хочется на соревнования.