В Витебске открыли новую амбулаторию на 28 тысяч жителей

Поручение и недавно подписанное Президентом распоряжение «О повышении эффективности работы системы здравоохранения» в действии. В Беларуси продолжают открывать ФАПы, больницы сестринского ухода и амбулатории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 28 декабря, новое медучреждение распахнуло свои двери в Витебске. Здесь будут обслуживаться около 28 тысяч жителей одного из растущих микрорайонов.

Работы на объекте велись с минувшего года. Помимо шести кабинетов, где пациентов будут принимать врачи общей практики, в Билевской амбулатории разместились комнаты физиолечения, УЗИ, ЭКГ, смотровая. Учреждение оснащено современным оборудованием. Для работы офтальмологов закуплен рефрактометр и периметр для определения полей зрения. Имеется и все необходимое для проведения хирургических малоинвазивных экстренных и плановых вмешательств.

Александр С убботин, председатель В итебского областного исполнительного комитета: В этой амбулатории планируется обслуживать более 27 тысяч человек. Вы сами все видели: просторные кабинеты, светлые, современное оборудование. Думаю, это позволит улучшить нашу жизнь и сделать ее чуть более качественной, чуть более позитивной. Пусть люди поменьше болеют. Пусть лучше приходят сюда для обследований и системных диспансаризаций.

Елена Александрович, жительница Витебска:

Я сама живу в этом доме. Мы давно ждали открытия амбулатории. Здесь мини-поликлиника, современное оборудование, будет клинико-диагностическая лаборатория, можно пройти УЗИ.

Амбулатория начнет свою работу в начале января. За смену здесь смогут принимать порядка 160 пациентов.