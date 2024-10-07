В Витебске обсудили новации законопроекта «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности»

Новации законопроекта «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности» сегодня, 7 октября, обсудили в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Площадкой для диалога стал суд Первомайского района.

Участие в дискуссии – онлайн и оффлайн – приняли прокуроры, следователи и судьи. На местах дать профессиональную оценку законопроекту, который сейчас находится на рассмотрении в Палате представителей, поручил глава государства. Обсуждение уже проводилось в других регионах Беларуси. В частности, Минске и Бресте. Активная полемика и есть ключ к выработке общего знаменателя по данному вопросу.

Александр Омельянюк, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по законодательству: Слова поддержки того законопроекта, который есть, – это обозначение тех моментов, которые остались за кадром на сегодня. Это критика отдельных положений, отдельных норм. Я хотел бы отметить, что законопроект принят Палатой представителей в первом чтении. Это означает, что мы одобрили концепцию, но до второго чтения мы должны доработать этот законопроект. Нам очень важно знать мнение специалистов, знать мнение общественности о тех нормах, о тех предложениях, которые, мы надеемся, что будут в скором времени приняты.

Цель законопроекта – дать возможность судам индивидуально подходить к каждому случаю. По ряду статей предусмотрено смягчение уголовной ответственности, а по отдельным составам преступлений – ответственность, напротив, усиливается. Речь, в частности, о жестоком обращении с животными и уклонении от призыва на воинскую службу. Всего будут пересмотрены санкции по 97 составам преступлений.

Александр Федюкевич, председатель Витебского областного суда:

Очень много статей корректируется как в плане наказания, так и в плане процессуального их применения. Это связано и с назначением наказаний, и с условно-досрочным освобождением. Инициировано право обвиняемого и его представителя выступать с таким ходатайством. Поэтому вопросов очень много, и я думаю, что в общем принятие этого закона принесет существенные изменения.

Дискуссии по изменению кодексов об уголовной ответственности продолжатся и в дальнейшем. Озвученные в регионах мнения будут учтены парламентариями при рассмотрении законопроекта.