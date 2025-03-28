Лукашенко выразил соболезнования в связи с последствиями землетрясения в Мьянме

Соболезнования в связи с последствиями землетрясения председателю Государственного административного совета, премьер-министру Республики Союз Мьянма выразил белорусский лидер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко отметил, что в нашей стране с болью восприняли новость о природном катаклизме. Президент пожелал скорейшего выздоровления раненым и стабилизации ситуации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Со щемящей болью в Беларуси восприняли новость о сильном землетрясении в Мьянме, которое привело к человеческим жертвам и многочисленным разрушениям. От имени своих соотечественников и себя лично выражаю слова глубокого сочувствия Вашему Превосходительству, семьям погибших и потерпевшим в результате стихийного бедствия. В этот сложный час наши мысли остаются с руководством и всем народом Мьянмы.