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Лукашенко выразил соболезнования в связи с последствиями землетрясения в Мьянме

28 марта 2025 16:59
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Соболезнования в связи с последствиями землетрясения председателю Государственного административного совета, премьер-министру Республики Союз Мьянма выразил белорусский лидер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко выразил соболезнования в связи с последствиями землетрясения в Мьянме-2

Александр Лукашенко отметил, что в нашей стране с болью восприняли новость о природном катаклизме. Президент пожелал скорейшего выздоровления раненым и стабилизации ситуации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Со щемящей болью в Беларуси восприняли новость о сильном землетрясении в Мьянме, которое привело к человеческим жертвам и многочисленным разрушениям. От имени своих соотечественников и себя лично выражаю слова глубокого сочувствия Вашему Превосходительству, семьям погибших и потерпевшим в результате стихийного бедствия. В этот сложный час наши мысли остаются с руководством и всем народом Мьянмы.

# Александр Лукашенко

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