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Правозащитники презентовали доклад о зверствах польских пограничников в отношении мигрантов

28 марта 2025 16:56
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Вопреки всем попыткам скрыть свои злодеяния, весь произвол польских властей в отношении мигрантов стал достоянием общественности. На днях две правозащитные организации опубликовали масштабный доклад, в котором эксперты детально разбирают, как Варшава с 2021 года нарушает все демократические принципы и международные договоренности в отношении беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правозащитники презентовали доклад о зверствах польских пограничников в отношении мигрантов-2

Сотни и тысячи людей, среди которых дети и подростки без родителей, в поисках лучшей жизни попадают на территорию Польши, где их мечты о безопасном будущем разбиваются о суровую реальность. Польские пограничники не стесняясь применяют насилие к иностранцам вне зависимости от пола и возраста, что зачастую приводит к тяжелым травмам и даже смерти. Военные отнимают у людей одежду, обстреливают резиновыми пулями, натравливают собак и бросают умирать в лесах без еды, воды и медицинской помощи. Однако ни Варшава, ни Брюссель не намерены решать ситуацию. Евросоюз продолжает финансировать фильтрационные лагеря на границе, а Польша запрещает предоставлять убежища нелегальным мигрантам. Вот такая «демократия».

# Международная политика # Польша

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