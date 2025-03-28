Правозащитники презентовали доклад о зверствах польских пограничников в отношении мигрантов

Вопреки всем попыткам скрыть свои злодеяния, весь произвол польских властей в отношении мигрантов стал достоянием общественности. На днях две правозащитные организации опубликовали масштабный доклад, в котором эксперты детально разбирают, как Варшава с 2021 года нарушает все демократические принципы и международные договоренности в отношении беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни и тысячи людей, среди которых дети и подростки без родителей, в поисках лучшей жизни попадают на территорию Польши, где их мечты о безопасном будущем разбиваются о суровую реальность. Польские пограничники не стесняясь применяют насилие к иностранцам вне зависимости от пола и возраста, что зачастую приводит к тяжелым травмам и даже смерти. Военные отнимают у людей одежду, обстреливают резиновыми пулями, натравливают собак и бросают умирать в лесах без еды, воды и медицинской помощи. Однако ни Варшава, ни Брюссель не намерены решать ситуацию. Евросоюз продолжает финансировать фильтрационные лагеря на границе, а Польша запрещает предоставлять убежища нелегальным мигрантам. Вот такая «демократия».