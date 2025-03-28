В ГПК прокомментировали введённое Латвией ограничение движения через границу с Беларусью

Как отметили в ведомстве, запрет в первую очередь коснулся латвийцев и белорусов, проживающих в приграничье, а также людей, выезжавших за рубеж на работу. Согласно статистике, которую приводит ГПК, на велосипедах, в зависимости от поры года, рубежи пересекали от 500 до 1 500 человек. В феврале по данному маршруту в Евросоюз проследовало 453 человека. Помимо белорусов и латвийцев, такой возможностью пользовались граждане России, Молдовы, Литвы, а также других стран ЕС и СНГ. В качестве обоснования представители официальной Риги указали возникновение риска наплыва беженцев, однако фактов в поддержку этой версии так и не предоставили, отметили в нашем погранведомстве. Напомним, Латвия с 19 марта ограничила пешее и велосипедное движение в своем единственном функционирующем пункте пропуска на границе с Беларусью – «Патерниеки».