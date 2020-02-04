В Витебске городскому активу представили нового мэра

Вадим Зарянкин, председатель Витебского горисполкома:

Огромная сфера ответственности у органов исполнительной власти – это практически все. Как говорит глава государства: «Вы – это я, только на уровне территории. Не только я, но и правительство, и депутатский корпус». То есть соответственно все эти задачи мы должны полноценно разрешать на нашем уровне. Смело, ответственно, с полной отдачей. Тогда нам будет не стыдно смотреть в глаза нашим избирателям, гражданам, своим детям.