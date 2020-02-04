В Витебске городскому активу представили нового мэра
Новости Беларуси. Развивать промышленность, привлекать инвесторов, создавать новые производства и рабочие места. А еще благоустройство и подготовка к областным «Дажынкам».
Это ключевые задачи, которые предстоит решать новому мэру Витебска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Их озвучил глава региона Николай Шерстнев во время представления Вадима Зарянкина городскому активу. В свою очередь председатель Витебского горисполкома отметил, что для исполнения поставленных поручений необходима командная работа, консолидация усилий всех заинтересованных.
Вадим Зарянкин, председатель Витебского горисполкома:
Огромная сфера ответственности у органов исполнительной власти – это практически все. Как говорит глава государства: «Вы – это я, только на уровне территории. Не только я, но и правительство, и депутатский корпус». То есть соответственно все эти задачи мы должны полноценно разрешать на нашем уровне. Смело, ответственно, с полной отдачей. Тогда нам будет не стыдно смотреть в глаза нашим избирателям, гражданам, своим детям.
Вадим Зарянкин – человек в регионе не новый. Вся его профессиональная жизнь связана исключительно с Витебской областью.