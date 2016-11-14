В вагонах минского метро запустили информационные экраны, которые транслируют ролики о безопасности

Новости Беларуси. Электронные попутчики – в столичной подземке! В вагоны Минского метрополитена запустили новые информационные экраны в тестовом режиме.

На мониторах – трансляция роликов о безопасности, социальная реклама, объявления.

Кроме того, по пути следования пассажиров в метро разместили специальные полезные наклейки, которые напоминают, особенно в зимнее время, об аккуратном поведении на эскалаторах, лестницах и входах подвижного состава.

Андрей Кузьмин, пресс-секретарь ГП «Минский метрополитен»:

Нам думается, что такая информация была бы не лишней и для пассажиров метро, поскольку аудиовизуальная информация всегда лучше запоминается и воспринимается пассажирами. Мы планируем транслировать на них какие-то, скажем так, анимационные ролики о правилах поведения в метрополитене, может быть какие-то ролики предупреждающего характера о безопавсности.

Кроме того, вестибюль станции метро «Площадь Ленина» со стороны проспекта Независимости с 14 ноября дня будет закрыт с 23 часов до 5.30 утра.

Практически каждый день в этот временной отрезок здесь запланированы строительно-монтажные работы эркера.

Архитектурный выступ с окнами на стене здания больше чем за три десятка лет утратил былой лоск. Его реконструкция завершится к концу ноября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.