В Ушачах открыли православный храм, построенный за 10 лет на средства прихожан и меценатов

Новости Беларуси. Первый православный храм в райцентре. В Ушачах в Витебской области открыли церковь, которую почти 10 лет возводили на средства верующих и меценатов.

Илья Бобоедов сегодня за главного сразу в двух частных фирмах. Под одной крышей много лет «живет» семейный бизнес: строительная компания тети и производство окон отца. Вместе же родственники работали и под крышей будущего храма в Ушачах.

Илья Бобоедов, предприниматель:

У нас семья верующая. И когда мы узнали, что строится храм, решили не оставаться в стороне и как-то помочь. А можем мы многое. Мы поставили пластиковые окна и сделали отделку в церкви.

Сколько средств ушло на строительство церкви, подсчитать сложно.

Сергей Фомин, предприниматель:

Тяжело было. Строительство церкви как раз выпало на не совсем легкие годы. И в экономике, и в бизнесе. Но тем не менее общими усилиями все это дело побороли.

Бизнесмены, руководители предприятий района, обычные люди – толокой работали над благим делом.

История православия в самих Ушачах, действительно, непростая. В годы правления большевиков церковь закрыли. А во время Великой Отечественной на территории района развернулись ожесточенные бои, 16 партизанских отрядов прорывали блокаду немецко-фашистских захватчиков. Храм, как и многие другие здания, не устоял под прицелом орудий.

Вячеслав Лобец, настоятель церкви Святых мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры:

Четвертая часть была разрушена. Но в послевоенное время при той власти, которая была, храм был разобран. Это сведения, которые дали старожилы-прихожане.

Феодосий, Архиепископ Полоцкий и Глубокский:

По всей стране строится около 190 храмов. И сегодня мы можем с радостью отметить, что те 190 свечей, которые только в стадии строительства, ждут, когда их вожгут огнем веры молитвы.

В память о важном событии гости со всех уголков страны высадили у храма туи – символ вечности и связи поколений. К слову, чтобы приобщить население к духовной жизни, в приспособленном здании, где раньше шли службы, планируют проводить занятия воскресной школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.