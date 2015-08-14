14 августа умер народный артист Беларуси, «голос» СТВ Сергей Журавель

Сегодня умер народный артист Беларуси Сергей Борисович Журавель. Это был удивительный, невероятно одарённый актёр.

Театральная публика не забудет работы Сергея Журавля - от Оленя «Бэмби» в ТЮЗе, за которую в 1980 году он получил премию Ленинского комсомола Беларуси, до Пьера Брошана в «Ужине с придурком», который шел с аншлагами в Купаловском театре. Запоминающиеся работы в спектаклях Тартюф и Скапен по Мольеру войдут в историю белорусского театра.

Последней прекрасной ролью Сергея Журавля был Яцек в «Пане Тадеуше» по Адаму Мицкевичу. В спектакле «Арт», что ставит в новом сезоне Купаловский, он уже не сыграет.

Сергей Борисович Журавель на протяжении многих лет был «голосом» телеканала СТВ. Во многих телевизионных проектах можно было видеть самые разные яркие образы артиста.

Его фильмография насчитывает десятки кинолент: «Мужчины не плачут», «Вызов-2», «Тень самурая», «Масакра», «Псевдоним «Албанец», «Немец», «Чудотворец», «Снайпер». Друзья и коллеги, весь коллектив телекомпании СТВ приносит соболезнования родным и близким.

Прощание с Сергеем Журавлем начнется в понедельник, 17 августа, в Купаловском театре с 11.00.