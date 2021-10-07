В торговле присутствует фактор сезонности. Какие продукты минчане покупают чаще зимой, а какие летом?

Новости Беларуси. Торговля является одной из наиболее важных сфер экономики, которая вносит существенный вклад в ВВП страны. Ее доля в прошлом году составила 9,4 %. Это второе место среди отраслей экономики. О том, как в столице развивается столь важная для страны отрасль, поговорили в студии программы «Большой город» на СТВ с Еленой Нагорной, начальником главного управления торговли и услуг Мингорисполкома. Юлия Алексеюк, ведущая:

У людей как-то изменились вкусовые предпочтения за последние годы? Может, какие-то товары пользуются большим спросом, чем раньше?

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Если говорить о потреблении каких-то определенных товаров жителями Минска, то здесь больше просматривается фактор сезонности. Потому что зимой у нас потребляются одни продукты питания, а летом другие (свежие овощи и фрукты). Сейчас у нас сезон проведения ярмарок, продукцию урожая 2021 года люди активно закупают. Летом в жару популярностью пользовалось мороженое, прохладительные безалкогольные напитки. Все-таки присутствует фактор сезонности. По сути, сегодня у нас нет дефицита каких-то продуктов. Неважно, это продукция отечественного производства или импортного. Все у нас присутствует согласно ассортименту в торговых объектах. И сказать о том, что вкусы существенно поменялись, я не могу. Ассортимент продукции постоянно расширяется, они как-то меняют, проводят маркетинговые мероприятия, учитывают потребности покупателей. Продукция вся присутствует у нас. Юлия Алексеюк:

То есть слоган «купляйце беларускае» влияет на людей?

Елена Нагорная:

Конечно. Очень радует, что в Минске жители отдают предпочтение продуктам производства именно минских производителей. Юлия Алексеюк:

Жители столицы покупают минские продукты.