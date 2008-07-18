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В связи с проведением Кубка Дэвиса изменяется движение транспорта в столице

18 июля 2008 07:50
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С сегодняшнего дня и по 20 июля на территории Дворца тенниса будет временно организовано одностороннее движение транспорта по улице Саперов от проспекта Победителей до улицы Тимирязева.
Остановка автотранспорта разрешена по левой стороне проезжей части улицы Саперов. А для доставки зрителей на матчи организованы дополнительные пассажирские автобусные маршруты.
 
Улица Саперов будет исключена из  маршрутов движения 29-го и 69-го автобусов. В то же время для удобства пассажиров 18,19 и 20 июля увеличено количество автобусов на маршруте «Веснянка-Вокзал». Троллейбус №10 «Веснянка – улица Семашко» проследует по проспекту Победителей, улице Орловской, проспекту Пушкина, улице Притыцкого.
# общество

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