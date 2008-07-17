Новые тайны исчезнувшего города

Город Казимир, найденный белорусскими учёными в 2006-ом году в Светлогорском районе, продолжает открывать свои тайны. Раскопки, проведённые археологами, доказывают версию уничтожения развивающегося белорусского города во время разрушительной войны между Речью Посполитой и Московским княжеством.
О Казимире заговорили ещё в 2001-ом, когда среди документов Несвижского архива Радзивиллов, был найден привилей на магдебурское право городу Казимиру, написанную в 1643 году от имени королевы Речи Посполитой Цецилии Ренаты. Теперь его место нахождение установлено точно – деревня Королевская слобода Светлогорского района.
Бывал ли король Речи Посполитой Владислав-4-Ваза в Казимире пока сказать трудно. Но то, что на берегах Березины в середине 17-го века рос крупный экономический центр сегодня уже нет никаких сомнений. Здесь активно развивались кузнечное, гончарное и даже стеклодувное ремесла
Удивительно, что город занимавший площадь 5 гектаров с населением приблизительно 5 тысяч человек, так долго оставался в забвении. Причина стала ясна в ходе раскопок. Оказалось что город просуществовал всего 12 лет. Большая часть горожан стали жертвами казаков гетмана Ивана Золоторенко, опустошившего Казимир в 1655 году. Их наспех захороненные останки – свидетели жесточайшей войны с Московским княжеством.
Найденные останки после исследования, планируется придать земле по христианскому обряду. А уже в следующем году, учёные собираются откопать городской храм Казимира – последнего неизвестного города Европы.