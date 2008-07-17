Новые тайны исчезнувшего города

Археологи недалеко от Светлогорска на Гомельщине обнаружили новые доказательства существования здесь древнего экономического центра. Напомним, крупный по тем временам город найден здесь два года назад. Новые находки сейчас позволили определить возраст древнего мегаполиса и причину его исчезновения.

Город Казимир, найденный белорусскими учёными в 2006-ом году в Светлогорском районе, продолжает открывать свои тайны. Раскопки, проведённые археологами, доказывают версию уничтожения развивающегося белорусского города во время разрушительной войны между Речью Посполитой и Московским княжеством.

О Казимире заговорили ещё в 2001-ом, когда среди документов Несвижского архива Радзивиллов, был найден привилей на магдебурское право городу Казимиру, написанную в 1643 году от имени королевы Речи Посполитой Цецилии Ренаты. Теперь его место нахождение установлено точно – деревня Королевская слобода Светлогорского района.

Бывал ли король Речи Посполитой Владислав-4-Ваза в Казимире пока сказать трудно. Но то, что на берегах Березины в середине 17-го века рос крупный экономический центр сегодня уже нет никаких сомнений. Здесь активно развивались кузнечное, гончарное и даже стеклодувное ремесла

Удивительно, что город занимавший площадь 5 гектаров с населением приблизительно 5 тысяч человек, так долго оставался в забвении. Причина стала ясна в ходе раскопок. Оказалось что город просуществовал всего 12 лет. Большая часть горожан стали жертвами казаков гетмана Ивана Золоторенко, опустошившего Казимир в 1655 году. Их наспех захороненные останки – свидетели жесточайшей войны с Московским княжеством.

Найденные останки после исследования, планируется придать земле по христианскому обряду. А уже в следующем году, учёные собираются откопать городской храм Казимира – последнего неизвестного города Европы.