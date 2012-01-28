«Юность» преподнесла подарок своему тренеру на 50-летие, разгромив «Витебск», – 6:2

«Юность» принимала «Витебск» во второй раз за короткий промежуток времени. Поединок пришелся на воскресенье, когда 50-летие праздновал наставник минчан Михаил Захаров. Его на игре не было, но команда старалась, как-будто не успела заготовить наставнику иного подарка, кроме победы.



Андрей Расолько, тренер ХК «Юность»:

Понятно, что после Бреста, когда мы неважно сыграли, было собрание, поговорили. Совсем другой был настрой.



Заметны в рядах минчан были те, кто еще недавно пребывал в составе «Витебска»: Абакунчик, Михайлов, Цуриков. Обмен, совершенный между клубами в преддверии Континентального кубка справедливым не назовешь, но отыгрывать его вспять стороны не спешат.



Николай Михайлов, ХК «Юность»:

Нам руководство «Витебска» сказало, что до конца месяца мы еще будем здесь, а потом будут решать все эти вопросы. Но нас пока в известность не ставят.



Юрий Ивашин, главный тренер ХК «Витебск»:

Я смотрю на этих ребят, которые приехали в «Юность». Они вписались в состав.

Пускай молодежь растет. Я верю во всех ребят. Мы движемся вперед. Думаю, никому не уступим с этим составом, который у нас сейчас есть.



Хотя витебская молодежь старалась, ее ресурса явно не хватало. Две шайбы гостей – результат, скорее, ошибок минской обороны. Автором одной стал Никита Ядроец, ассистировал которому экс-минчанин Денис Грибко. Вторую соорудили выпускники «Юности»: Павел Степанов забивал, Константин Гринь отдавал пас. На большее «Витебск» не хватило.



Юрий Ивашин, главный тренер ХК «Витебск»:

Еще раз говорю: дисциплина, порядок бьет класс. А у нас все пошло кувырком, приходилось менять звенья. Может, с Новополоцка чуть перегорели, думали, что на эйфории сыграют, а тут надо больше.



А вот у «Юности», которая в итоге забросила шесть шайб, выделялся Иван Усенко, оформивший дубль. В его карьере тоже, кстати, имелась витебская страничка, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».



Иван Усенко, ХК «Юность»:

Я бы не сказал, что сегодня легко сложился матч, просто сегодня мы, наконец, дожали их, забили, хотя могли сделать это намного раньше, было много бросков. Думаю, у них вратарь уже в концовке устал и стал пропускать в тех моментах, в которых мы должны бы забивать раньше.



Громче же всех радовался заброшенной шайбе Николай Михайлов. Для него она первая – за «Юность». Видно, что воспитанник минского клуба хочет в родной команде закрепиться и возвращаться в «Витебск» ему не улыбается.



Николай Михайлов, ХК «Юность»:

Вы знаете, наверное, довлело очень сильно, потому что матчей сыграл много (восьмой уже официальный, в Континентальном кубке), а голов не было, только две передачи. Тем более «Витебску» всегда приятно забить.

Хочу поблагодарить Заделенова за отличный пас. Вообще, хочу звено, команду поблагодарить.



«Лида» и «Могилев» ведут жесткое противостояние за шестое место в турнирной таблице. В этих условиях каждая очная встреча команд приобретает особое значение.



В понедельник поле боя осталось за «Лидой», и теперь можно сказать, что интрига исчерпана. Перебросав оппонентов (29 на 17), подопечные Эдуарда Валиуллина отправили в ворота гостей три безответные шайбы. Их авторами стали Павел Боярчук, Алексей Бадун и Михаил Курвяков. Отметить стоит и ассистентский хет-трик Никиты Ремезова. Еще один герой матча – голкипер «Лиды» Алексей Бриш, в активе которого первый шот-аут сезона.



После серии неудач наконец выиграл и «Шахтер». Но победа над лиепайским «Металургсом» простой не оказалась. Гости сумели забить первыми (шайба в активе Томса Зелтиньша), после чего «горняки» долго не могли отыграться. Недаром Андрей Гусов после матча критиковал своих нападающих. В итоге победу «Шахтеру» принесли точные броски защитников – Александра Еронова и Сергея Стася, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».



Также в понедельник «Неман» без особых проблем преодолел сопротивление «Бреста» благодаря шайбам Полушина, Ковшика и Осипова. А «Гомель» был сильнее «Химика-СКА».