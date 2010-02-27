Американским военным разрешили пользоваться социальными сетями

Американским военным официально разрешили пользоваться Twitter, Facebook, YouTube и другими социальными сервисами, сообщает CNN.

Это решение касается доступа к социальным сетям с компьютеров правительственной сети. По мнению Пентагона, которое приводит BBC News, польза от использования солдатами социальных сетей перевешивает возможный вред, который данные сайты могут нанести безопасности внутренних сетей.

Тем не менее, новая сетевая политика Минобороны США оставляет за командованием право временно ограничивать доступ в интернет для безопасности проводимых военных операций. Запрет на использование интернета в армии для доступа к порнографическим сайтам, а также ресурсам, пропагандирующим азартные игры или преступления на почве ненависти, сохраняется.

Решение о запрете на доступ к 13 сайтам, включающим Twitter, Facebook и Flickr с правительственных компьютеров было принято в мае 2007 года. В 2009 году Пентагон также заблокировал доступ к социальным сервисам с компьютеров, входящих в незащищенную сеть министерства обороны США NIPRNet. Необходимость таких мер объяснялась тем, что через социальные сервисы доступ к правительственным сетям могут легко получить хакеры, отмечает Lenta.ru.

Примечательно, что введенный запрет не затронул интернет-кафе и большинство персональных компьютеров на военных базах на территории США, так как доступ в интернет там осуществляется преимущественно частными провайдерами. Однако блокировку социальных сетей в первую очередь ощутили работники всех военных зданий, а также военнослужащие баз США в Ираке и Афганистане, компьютеры на которых подключены к внутренним сетям Минобороны.

По мнению аналитиков, социальные сети играют все большую роль в работе ВС США. Через блоги и микроблоги, в частности, происходит набор добровольцев на службу и общение с прессой. Так, сообщение о новой политике в области интернета также было распространено через Twitter и Facebook.