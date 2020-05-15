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В столице появятся проездные на 30 и 75 минут. Минчане могут оставить отзыв о новшестве

15 мая 2020 14:31
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Новости Беларуси. В столице появятся проездные документы на 30 и 75 минут, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В столице появятся проездные на 30 и 75 минут. Минчане могут оставить отзыв о новшестве-1

За оплаченное время пассажиры смогут пользоваться любыми видами наземного транспорта без ограничения числа пересадок. Предполагается, что билет на 30 минут будет стоить 1 рубль, на 75 минут – 2 рубля. Сейчас разрабатывают последние детали.

В столице появятся проездные на 30 и 75 минут. Минчане могут оставить отзыв о новшестве-4

На сайте Мингорисполкома минчанам предлагают оставить свое мнение о транспортном новшестве.

# Транспорт Минска # общество # Фотофакт

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