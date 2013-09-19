В США бездомному, вернувшему рюкзак с деньгами, собрали более 90 тысяч долларов

Новости США. Бостонский бездомный Глен Джеймс нашёл в торговом центре рюкзак, в котором была 41 тысяча долларов и паспорт на имя гражданина Китая. Находку мужчина отнёс в полицию. В скором времени владельца нашли и вернули утерянные деньги и документы.

Поступок бездомного вдохновил жителя штата Вирджиния Итана Виттингтона. Он основал фонд помощи Глену. На указанный счёт каждый желающий может пожертвовать любую сумму. Сегодня утром на счёте фонда на страничке gofundme.com уже 92 тысячи долларов. Их перечислили более трёх с половиной тысяч человек. По данным BostonGlobe.com, сумма пожертвований составляет от 1 до 500 долларов.

Инициатор акции уверен, что собранные средства помогут Глену Джеймсу изменить жизнь к лучшему.

Итан Виттингтон, инициатор сбора денег бездомному:

Я считаю историю Джеймса вдохновляющей. Нас всё время заваливают негативными новостями. В мире не всё так плохо! И Джеймс это смог доказать.

Итан Виттингтон рассчитывает, что когда сумма достигнет 250 тысяч долларов, сбор средств, будет остановлен. Деньги передадут Джеймсу лично в руки. И мужчина сможет распорядиться ими как посчитает нужным.

Несколько лет назад ещё один американский бездомный стал героем СМИ. Мужчина хотел вернуть владелице золотое кольцо с бриллиантами. Оно попало к мужчине вместе с кучей мелочи, которую ему подала женщина в виде милостыни. В надежде на то, что женщина вернётся за ювелирным украшением, Майкл Секаур поместил кольцо в мини-сейф администратора местного приюта для бездомных (смотрите видео).