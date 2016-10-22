Субботние прямые линии позволяют решить множество проблем, с которыми сталкиваются жители разных регионов Беларуси

Новости Беларуси. Традиционные субботние прямые линии прошли 22 октября по всей стране. Только в Брестский горисполком поступило два десятка звонков. Ранее, благодаря прямому диалогу власти с населением, была решена проблема одного из микрорайонов областного центра. Здесь наконец открыли аптеку.

Еще не так давно участнику войны Анатолию Ивановичу для того, чтобы купить необходимые медикаменты, приходилось ехать или даже идти в соседний микрорайон.

А это непростая задача для пенсионера, которому скоро исполнится 93.

На достаточно оживленной окраине Бреста долгое время не было ни одной аптеки. До тех пор, пока острую проблему сам инициатор не озвучил в ходе одной из прямых линий.

Анатолий Аввакумов, участник Великой Отечественной войны:

Обратился – как раз горячая линия была. Говорю, так и так. Даже порез, в каком-нибудь случае зелёнку купить – надо ехать и тратить время. Мне ответили, что подумаем, сделаем. И буквально через несколько дней я смотрю, начинает появляться аптека.

Не стали откладывать в долгий ящик и решение еще одного актуального вопроса.

Отсутствие дополнительной полосы для поворота направо то и дело создавало пробки и заторы на одной из оживленных дорог города.

На телефон прямой линии посыпались десятки жалоб автомобилистов. И не зря. Вопрос решили грамотно и оперативно.

Егор Погорельский, житель Бреста:

Раньше, если кто-то поворачивал налево, нужно было ждать, машину пропускать. Сейчас можно сразу направо. Конечно, это хорошо, если есть прямая какая-то связь, контакт между гражданами и властью. И хорошо, приятно, если на это как-то реагируют

Неумолкающий телефон и, как результат, целая стопка бланков с обращениями горожан – на прямую связь с населением 22 октября вышел и первый зампред Брестского горисполкома. Правда, звонили не только с важными просьбами, но и просто посоветоваться. За три часа на линию поступило порядка 20 обращений.

Валерий Лаптейкин, первый заместитель председателя Брестского горисполкома:

Вопросы, которые касались бы крупных выделений денежных средств, практически отсутствуют. Потому что та работа, которая организована в городе, наложила определённый отпечаток на проблемы, которые поднимают горожане.

Прямая телефонная связь чиновников с населением продолжает бесперебойно работать каждую субботу.

Благодаря этой простой, а иногда и единственно верной схеме, удалось решить сотни вопросов белорусов по всей стране, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.