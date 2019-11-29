В Слуцке установят четыре новогодних ёлки

Новости Беларуси. Четыре праздничные елки установят в Слуцке до Нового года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Две из них будут живыми. Остальные – каркасные, созданные по уникальному дизайну, который традиционно используют только случчане. Сейчас идет проверка иллюминации. И через неделю начнут устанавливать новогодние деревья. Некоторые привычные для жителей инсталляции обновили.

Мария Корзан, заместитель начальника отдела слуцкого ЖКХ:

У нас есть композиция: Дед Мороз на санях едет, и там стоит большой сундук, олень маленький в упряжке. В этом году купили Снегурочку к этой композиции. Она будет стоять напротив исполкома, около Дома творчества.