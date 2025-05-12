В Латвии возбуждено свыше 65 уголовных дел за празднование Дня Победы

В Латвии возбуждено 67 уголовных дел и восемь человек были задержаны за то, что праздновали День Победы. Число дел может возрасти после анализа записей в интернете. Об этом пишет РИА Новости.

Главные нарушения касаются использования запрещенной символики, в том числе георгиевских ленточек и пения советских песен. В отличие от прошлого года, в этом году не было возбуждено ни одного административного дела. Попыток организовать митинг у бывшего памятника Освободителям Риги больше не было, хотя одного человека оштрафовали за то, что он возложил цветы.

Также были установлены запреты на демонстрацию определенной символики и проведение мероприятий вблизи советских мемориалов.