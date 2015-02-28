В Следственном комитете Беларуси провели День открытых дверей

Новости Беларуси. Снять отпечатки, протестировать эндоскоп и металлоискатель. Секреты работы криминалистов раскрыли для абитуриентов. В Следственном комитете прошел день открытых дверей. Причем за почти четырехлетнюю историю ведомства подобная встреча состоялась впервые.

Помимо экскурсии по зданию, молодым людям продемонстрировали и современные гаджеты. Каждый смог снять отпечатки своих пальцев и привести в действие световую башню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Абитуриенты:

У меня снимали отпечатки пальцев. Было достаточно интересно. По фильмам - это одно, а в жизни смотрится по-другому.

Нас ознакомили со спецификой работы Следственного комитета, показали условия, в которых работают следователи.

Очень понравилось. Я такого еще не видела и очень сильно удивилась, что есть такое оборудование в Следственном комитете.

Я рассматриваю вариант поступления сюда, связать жизнь с криминалистикой.