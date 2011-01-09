В поместье Деда Мороза в Беловежскую пущу приезжают туристы из России, Польши, США и Канады

Среди тех, кто еще верит в сказку, оказалась и Валентина Николаевна со своим внуком Гришей. Дорога из Томска была тяжелой и долгой, но впечатления от посещения Беловежской пущи, говорит женщина, останутся на всю жизнь.

Валентина Любавина, турист (Россия):

Чудо, вы понимаете, чудо. Сейчас посмотрели вольеры, музей. Очень много ездим, и за рубежом много были, но такого не видели.

К такому наплыву туристов в национальном парке были готовы. Специально к «горячему» зимнему сезону увеличили количество автобусов и персонала. Все сделали для того, чтобы гостям было не только интересно, но и комфортно.

Наталья Ковальчук, контролер национального парка Беловежская пуща:

У нас продлено время, пока не заедут все люди, которые посещают Беловежскую пущу.

Беловежская пуща никогда не оставляет равнодушными своих гостей. Здесь и аттракционы, и национальная кухня, и костер, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Для Дженифер из Канады встреча с белорусским Дедом Морозом – настоящее открытие. Ведь по ту сторону океана все убеждены, что живет он на северном полюсе.

Дженифер Обамен, турист (Канада):

Мне здесь очень нравится. Мне нравится встречаться с Дедом Морозом лично и верить в сказку. И это место действительно сказочное. Такое, каким я его себе представляла.

Светлана Бедок, начальник туристического отдела национального парка Беловежская пуща:

С самого утра к нам приезжает много групп. Приезжает много туристов из разных стран: Беларуси, Польши, России, Америки, Канады. Со всех уголков земного шара.

Минувший 2010 год для национального парка стал по истине рекордным. Его посетило более 300 тысяч человек – это больше, чем население города Бреста. А когда вокруг Беловежской пущи построят объездную автодорогу, по предварительным расчетам специалистов, парк ежегодно будет посещать до полумиллиона туристов.