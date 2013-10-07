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В штате Иллинойс в США открылся филиал Белорусского университета информатики и радиоэлектроники

07 октября 2013 19:40
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Новости Беларуси. Минск-Чикаго. Белорусские преподаватели начали готовить программистов в американском университете. Филиал кафедры проектирования Белорусского университета информатики и радиоэлектроники открылся в штате Иллинойс. 

7 октября два учебных заведения связал телемост. Среди первокурсников — 10 человек. Ставка делалась на качество и доступность белорусского образования. 

К слову, подобный проект далеко не единственный. Расширять экспорт образовательных услуг Беларусь стремится постоянно. Филиалы белорусских унивеситетов есть в Армении, в Таджикстане и Вьетнаме. Всего более двух тысяч межвузовских договоров с зарубежными партнерами. К слову, в последнее время заметна и положительная динамика численности студентов-иностранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Батура, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:
Мы планируем где-то к 15-му году, во-первых, открыть еще специальности для обучения, которые там востребованы. Я думаю, к 15-му году мы будем говорить о тысячи обучающихся жителей Америки. И это будет успех.

# Международное сотрудничество # Беларусь-США

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