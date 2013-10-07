В Молодечно опавшую листву убирают с помощью… пылесоса

Новости Беларуси. Техника для чистых улиц. Специальный пылесос помогает молодечненским коммунальщикам в благоустройстве города. Новинка позволяет не только качественно убирать с улиц опавшие листья, но и делать это быстро и с минимальным количеством рабочих рук. К тому же, листья, которые раньше вывозили бы за два рейса, теперь помещаются в один прицеп.

Технику здесь приобрели в прошлом году. Ее стоимость – 63 миллиона рублей. Но специалисты подсчитали: окупится устройство за несколько сезонов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ

Татьяна Полякович, начальник производственно-технического отдела УП «Коммунальник» г. Молодечно:

Пылесос в своей работе заменяет погрузчик и четыре единицы техники. Предназаначен для уборки садово-парковой и коммунальной территории вообще города. Для уборки листвы, скошенной травы и мелкой древесной щепы. Пылесос прессует листву, поэтому в прицеп его входит в 3-4 раза больше, чем при обычной погрузке. Поэтому мы экономим и время, и топливо.