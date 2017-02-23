По случаю Дня защитников Отечестве на площади Победы в Минске прошло возложение цветов

Новости Беларуси. День защитников Отечества и Вооруженных Сил отмечают сегодня в Беларуси. 23 февраля у нас в стране по праву считается всенародным праздником, днем мужества и героизма всех поколений защитников. Их память почтили в столице.

К Вечному огню и монументу на площади Победы венки и цветы возложили представители силовых структур, ветераны Вооруженных Сил, руководство Минска.

Военная безопасность Беларуси сегодня обеспечивается в принципиально новых условиях. Современной армии необходимо быть готовой противодействовать любым вызовам и угрозам. В том числе и гибридным. Сегодня главная цель оборонного ведомства Беларуси – формирование компактной, мобильной, высокоподготовленной и хорошо оснащенной армии. Словом, военно-промышленный комплекс будет совершенствоваться, а традиция Родину защищать – сохраняться.

Анатолий Адоньев, председатель Минской городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов:

В нашей стране память о защитниках отечества связана с теми событиями, которые проходили в годы Великой Отечественной и в настоящее время, сохраняется с большим уважением и с большим достоинством. Поэтому для нас это очень теплый, очень яркий праздник, который трогает наши души. И нам всегда очень приятно и спокойно, чтобы мы находимся в мирной, красивой, независимой стране.

В день защитников Отечества и Вооруженных Сил на людей в форме ровняются и будущие воины. Этот праздник в Беларуси называют еще и мужским днем. Поздравления звучат в адрес дедов, отцов, братьев и сыновей. Впрочем, определен и среднестатистический портрет белоруса: это мужчина 37 лет, женатый, работающий горожанин.

По традиции с 23 февраля соотечественников поздравил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Этот праздник, овеянный мужеством и доблестью, мы всегда отмечаем с особым чувством гордости за наших воинов, которые во все времена надежно обеспечивали обороноспособность страны и сейчас продолжают достойно охранять рубежи нашей Родины. В республике создана надежная система безопасности, осуществляется дальнейшее укрепление Вооруженных Сил, совершенствуется боевая подготовка военнослужащих», – отметил глава государства.