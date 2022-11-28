В СЭЗ «Брест» разработали 3D-тур по городам для инвесторов. Чем технология привлекает вкладчиков?

Новости Беларуси. 3D-тур для потенциальных инвесторов разработали в свободной экономической зоне «Брест», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В графически реконструированной реальности можно увидеть свободные земельные участки для строительства производств в Бресте, Кобрине, Пинске, Ивацевичах, Ганцевичах и Дрогичине.

С высоты птичьего полета бизнесмены смогут оценить плюсы транспортной инфраструктуры, расположение участков и соседство с другими объектами. Картинка в точности дублирует реальность и содержит справочную информацию, а потому даже заочно инвестор сможет получить представление о выгоде. Главное преимущество СЭЗ – это таможенные преференции и налоговые льготы, а также крепкая инфраструктура и логистическая привлекательность.

Михаил Самолазов, глава администрации свободной экономической зоны «Брест»:

Много чего увидеть: близость инфраструктуры, близость населенного пункта либо жилой застройки. Это для первичного накопления для инвестора важно, прежде чем он примет окончательное решение приходить к нам. Нам удалось в текущем году привлечь около 134 миллионов долларов США иностранных инвестиций. Очень радует, что на 36 % больше прямых иностранных инвестиций на чистой основе. Это результат работы предыдущего периода и настоящего времени.