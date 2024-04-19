В северную столицу Беларуси неожиданно вернулась зима – комментарий «Витебскэнерго»

В Витебске объявлен оранжевый уровень опасности: в город неожиданно вернулась зима. С утра областной центр засыпало снегом. Из-за похолодания в жилищный фонд северного региона стало повторно поступать отопление, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Высота снежного покрова на улицах города достигла пяти сантиметров. Сменившаяся погода застала врасплох многих жителей областного центра. Зимним инвентарем снова вооружились коммунальные службы, которым пришлось выйти на расчистку улиц в апреле. Также на уборке центральных улиц задействованы было более 10 единиц техники.

Не рады такому сюрпризу оказались и водители. Для некоторых парковка под деревьями обернулась повреждением транспорта, в результате сильного ветра на машины обрушились крупные ветки деревьев. На одном из проспектов под завалами оказались сразу четыре автомобиля. Последствия непогоды ликвидируют сотрудники МЧС. Также в режим повышенной готовности перешли энергетики. Погодные условия привели к временным отключениям электроэнергии в некоторых населенных пунктах области.

Олег Оршанский, начальник службы электрической сети РУП «Витебскэнерго»:

Для ликвидации последствий аварийных ситуаций задействованы 12 бригад, 44 человека, 12 единиц специальной техники. В целом ситуации находится под контролем. Все необходимое в «Витебскэнерго» для ликвидации имеется. В случае необходимости для электроснабжения наших потребителей будут применяться дизельные электростанции.

В ближайшие дни по северу страны погода продолжит оставаться далекой от весенней – ожидается снег и гололедица. Кроме осадков, синоптики прогнозируют сильный порывистый ветер.