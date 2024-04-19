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В северную столицу Беларуси неожиданно вернулась зима – комментарий «Витебскэнерго»

19 апреля 2024 19:44
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В Витебске объявлен оранжевый уровень опасности: в город неожиданно вернулась зима. С утра областной центр засыпало снегом. Из-за похолодания в жилищный фонд северного региона стало повторно поступать отопление, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В северную столицу Беларуси неожиданно вернулась зима – комментарий «Витебскэнерго»-1

Высота снежного покрова на улицах города достигла пяти сантиметров. Сменившаяся погода застала врасплох многих жителей областного центра. Зимним инвентарем снова вооружились коммунальные службы, которым пришлось выйти на расчистку улиц в апреле. Также на уборке центральных улиц задействованы было более 10 единиц техники.

Улицы Витебска заметает апрельским снегом.

В северную столицу Беларуси неожиданно вернулась зима – комментарий «Витебскэнерго»-4

Не рады такому сюрпризу оказались и водители. Для некоторых парковка под деревьями обернулась повреждением транспорта, в результате сильного ветра на машины обрушились крупные ветки деревьев. На одном из проспектов под завалами оказались сразу четыре автомобиля. Последствия непогоды ликвидируют сотрудники МЧС. Также в режим повышенной готовности перешли энергетики. Погодные условия привели к временным отключениям электроэнергии в некоторых населенных пунктах области.

В северную столицу Беларуси неожиданно вернулась зима – комментарий «Витебскэнерго»-7

Олег Оршанский, начальник службы электрической сети РУП «Витебскэнерго»:
Для ликвидации последствий аварийных ситуаций задействованы 12 бригад, 44 человека, 12 единиц специальной техники. В целом ситуации находится под контролем. Все необходимое в «Витебскэнерго» для ликвидации имеется. В случае необходимости для электроснабжения наших потребителей будут применяться дизельные электростанции.

В ближайшие дни по северу страны погода продолжит оставаться далекой от весенней – ожидается снег и гололедица. Кроме осадков, синоптики прогнозируют сильный порывистый ветер.

# Погода в Беларуси # общество # Новости Витебска и Витебской области

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