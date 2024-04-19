Улицы Витебска заметает апрельским снегом

Оранжевый уровень погодной опасности сохраняется в Беларуси. В северо-восточных регионах выпал снег. Уже несколько часов заметает Витебск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Оранжевый уровень погодной опасности сохраняется в Беларуси. В северо-восточных регионах выпал снег. Уже несколько часов заметает Витебск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сменившаяся погода многих застала врасплох. Зимним инвентарем снова вооружились коммунальные службы, которым пришлось выйти на расчистку улиц в апреле.
Не рады такому сюрпризу оказались и автолюбители. Для некоторых парковка под деревьями обернулась повреждением транспорта, в результате сильного ветра на машины обрушиваются крупные ветки деревьев. Многие водители уже успели не только сменить зимние шины на летние, но и стиль вождения с аккуратного зимнего на летний, что повышает риск ДТП. К слову, из-за похолодания в северном регионе в квартирах повторно включили отопление.
С утра увидела, немножко шок такой. Даже ребенок в школу не пошел.
Какая-то слякоть. И вообще, неудобно даже идти.
Новый год на носу. Идем со снегурочкой за елкой.
Погода очень классная, снег – это круто.
Из-за непогоды в некоторых населенных пунктах Витебской области произошли временные отключения электроэнергии. Последствия устраняют аварийные бригады энергетиков. В связи с непогодой соответствующие службы перешли в режим повышенной готовности.