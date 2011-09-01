В семи белорусских школах первый звонок прозвучал впервые

Новые альма-матер открыли двери для более чем трёх тысяч учеников. В ближайшие месяцы в стране планируют открыть ещё две школы. В этом году на ремонт, модернизацию и возведение новых учреждений образования было выделено около триллиона рублей.

День знаний в Брилевичах стартовал рано утром. В столичном микрорайоне торжественно открылась новая школа. Директор получил символический ключ, а красную ленту перерезали министр образования Беларуси и мэр города, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

За официальной частью – настоящий праздник у всех семи сотен учеников новой школы. Для Влада вообще день особенный. Как и для его мамы, которая ведет в первый класс уже второго ребенка. Через несколько лет будет и третий, такой же волнительный поход. Ведь сам праздник из разряда тех, к кторому привыкнуть невозможно.

Ольга Явид, мама первоклассника:

Это большой праздник! Это настолько важное событие в жизни – первый класс. Очень переживаем, чтобы учеба пошла, чтобы достигли чего-то в этой жизни. Образование — это очень важно сегодня.

Молодые и многодетные семьи составляют большую часть населения района. Так что проект строительства стоимостью 50 миллиардов рублей был просто необходим.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Сегодня потребности родителей и детей в образовании рядом с местом проживания в микрорайоне Брилевичи будут фактически решены. Появится через 2-3 года жилой квартал в микрорайоне Дружба — появится еще школа.

Важное событие произошло сегодня и в Гродно. Открылась первая в области школа с безбарьерной средой. Любые бытовые проблемы, которые могут возникнуть у ребят с ограниченными возможностями, здесь постарались свести к минимуму. Строители установили не только пандусы у входа. Предусмотрен специальный лифт и дополнительные поручни. Без проблем учиться здесь могут и дети-инвалиды, и любой житель микрорайона. Новая 38-я вообще получилась самой большой в регионе. Только первых классов здесь одиннадцать.

Виолетта Суркова:

Школа именно вот такой специфики: расширенные дверные проёмы, лифт, пандусы. Я хочу сказать родителям, которые не знают про эту школу и думают, что это так страшно – не бойтесь, всё страшно в первый раз. Надо пробовать надо стараться. Дети потом за это нам скажут спасибо.

А в Могилеве заработал настоящий образовательный городок. Четыре корпуса с переходными галереями, два бассейна, тренажерный зал и сауна — это тоже школа. Но в первую очередь — все-таки наука. Обучение будет вестись не только в больших классах. В школе множество кабинетов, которые в 2-3 раза меньше обычных, для факультативных занятий небольшими группами. Есть и библиотека с информационным центром, читальным залом, хранилищем и кабинами для индивидуального пользования интернетом.

Владимир Матиевский, директор средней школы №45 (Могилёв):

Её построили в кратчайшие сроки, всего за год. И уже сейчас школа готова к приему детей — здесь будет учиться 741 ребёнок

Здание, оснащенное по последнему слову техники, обещает стать примером тому, какой должна быть современная белорусская школа. В прочем, за красивой обложкой скрывается и кое-что поважнее — достойные знания.