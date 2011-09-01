Лукашенко: Никто бы не повел своего ребенка в школу, где в одном кабинете сидят четыре класса

Александр Лукашенко посетил среднюю школу в Острошицком Городке, куда в первый класс пошел его младший сын Николай. Во время посещения глава государства заявил, что в Беларуси следует отказываться от малокомплектных учебных заведений.

На торжественной линейке глава государства заявил, что дети — наша самая главная ценностью, и в их интересах будет развиваться национальная система образования.

Александр Лукашенко:

Примите мои самые сердечные поздравления с Днем знаний. Для каждого из нас этот праздник наполнен особым смыслом и значением. Кто-то сегодня с волнением впервые переступит порог класса. А для кого-то нынешний учебный год станет последним в стенах родной школы. Но не сомневаюсь, что любой из вас — от первоклассника до директора — встречает этот день с хорошим настроением.

И мы постарались сделать так, чтобы по всей стране 1 сентября, по доброй белорусской традиции, стало ярким и незабываемым праздником. Ведь дети — это наша самая главная ценность на земле. В интересах детей будет развиваться и национальная система образования. Отремонтированы все учебные здания, выпущены миллионы учебников и открыты сотни школьных базаров. Сегодня в разных уголках страны впервые распахнули свои двери еще семь новых современных школ.

Если мы так уверенно и достойно встречаем новый учебный год, значит, и в остальных сферах жизни у нас все будет нормально. За подтверждением моих слов далеко ходить не нужно. Достаточно только взглянуть на нашу школу в Острошицком Городке. Разве можно поверить, что это древняя «седая» школа, которой уже 150 лет? Теперь ваша сельская школа ни в чем не уступает городским новостройкам. И таких школ у нас тысячи. Здесь вы можете получать качественное образование, всерьез заниматься спортом, расти в мире красоты, игры и творчества.

Александр Лукашенко поприсутствовал на уроке в 1 «Б» классе, где будет учиться его младший сын Николай, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Острошицко-Городокская школа основана в 1863 году. Недавно здесь прошла реконструкция. Сейчас в этой сельской школе обучают детей из тринадцати окрестных населенных пунктов. На уроки их подвозят специальные автобусы.

Президент ознакомился с материально-технической базой учебного заведения. Осмотрел столовую, спортзал, а также кабинеты информатики и географии. Александр Лукашенко отметил, что именно по такому типу — компактно, без излишеств — и надо обустраивать школы в агрогородках. Глава государства заявил, что в Беларуси следует отказываться от малокомплектных учебных заведений. А учеников из мелких сел и деревень нужно подвозить на уроки в ближайшие крупные школы.

Александр Лукашенко:

Я смотрю, что некоторые умники уже начинают подкритиковывать, что мы закрыли школы. А никто бы своего ребенка не повел в школу, где в одном кабинете сидят четыре класса и один учитель, который за 45 минут обучает всех детей. Его бы ребёнка в такую школу, посмотрели бы, как он на это реагировал. Лучше затратить деньги на то, чтобы подвозить учеников, но чтобы они учились в нормальной, полноценной школе, чтобы получали знания. А профанации нам не нужны.

Я смотрю, здесь всё компактно, без всяких излишеств, школа и достраивалась разумно — это один из типичных образцов того, как надо строить сельские школы в агрогородках.