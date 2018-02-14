«В руках вся работа спорится». Как живет постоянный призер «Дожинок» Виктор Мильто

Новости Беларуси. Герой нашего следующего материала всю жизнь посвятил работе на земле. Механизатор Виктор Мильто – в Шкловском районе человек известный своими достижениями и наградами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Герой нашего следующего материала всю жизнь посвятил работе на земле. Механизатор Виктор Мильто – в Шкловском районе человек известный своими достижениями и наградами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чему сегодня посвящены трудовые будни агрария и что такое «дело всей жизни» – Юрий Прокопенко.
Виктора Мильто мы встречаем на мехдворе. Сегодня его рабочий день начинается с уборки снега. Сначала на улицах, потом на территории хозяйства.
Виктор Петрович универсальный аграрий, матерый хлебороб. Знает толк и в культивации земли, и в кормозаготовке, и в уборке зерновых. Со всей сельхозтехникой на «ты». Начинал трактористом в родном колхозе более 40 лет назад. С будущей профессией определился еще в седьмом классе школы.
Виктор Мильто, тракторист-машинист:
Начинал я, если взять зерноуборочный комбайн, это был СК-4 без кабины. В пыли, в грязи. Жарища была. Но работали, нравилось.
Личный рекорд во время уборочной – 6200 тонн зерна, ниже 5000 в последние годы не намолачивает. И вот уже десяток лет Виктор Мильто – постоянный призер областных и республиканских «Дожинок».
Юрий Прокопенко, СТВ:
За годы работы Виктор Мильто собрал внушительную коллекцию грамот, дипломов, благодарностей. Здесь на стенке – самые значимые, а остальные приходится хранить вот в этой увесистой сумке. Килограммов 30-35, не меньше.
После работы глава семейства занимается ремонтом. С женой решили привести в порядок кухню, ведь теперь и в их деревню пришла газификация.
Виктор Мильто:
Вот, решили печь убрать. Все это восстановить, облагородить. Ну и места будет больше, стол большой поставим. Семья больше стала.
Галина Мильто:
Мне с мужем повезло, это я могу говорить прямо. Потому что ни скажешь, все делает. В руках вся работа спорится, и делает от начала до конца все очень аккуратно.
Супруги Мильто воспитали троих детей, радуются пятерым внукам. Успевать нужно и в семье, и на работе, говорит Виктор Петрович. В этом году ставит целью побить личный рекорд по намолоту – достичь цифры в 7000 тонн зерна. Должно получиться, с таким-то тылом.