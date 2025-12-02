В Новый год с полезными обновками. Спасателям Гродненской области вручили ключи от арендных квартир и спецтехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заветными квадратными метрами обзавелись 30 семей в областном центре и еще пять – в Щучинском районе. Арендное жилье спасатели получили в новостройках. Все квартиры с ремонтом и необходимой техникой. На церемонию вручения ключей многие работники МЧС пришли со своими родными и близкими.

Сергей Волонтей, спасатель-пожарный пожарной аварийно-спасательной части №3 Гродненского городского отдела МЧС Беларуси: Так совпало, что арендное жилье возле работы, я служу в Грандичах. Конечно, трехкомнатная квартира, двое деток – только рады к Новому году получить такой подарок. Спасибо большое государству.

Дмитрий Лакиза, начальник Гродненского областного управления МЧС:

Гродненские спасатели имеют в пользовании более 280 арендных квартир. Это говорит о том, что в стране уделяется большое внимание для улучшения быта, для повышения мотивации службы в подразделениях по чрезвычайным ситуациям.

Также подразделения МЧС Гродненской области пополнили 12 машин повышенной проходимости. Так спасатели смогут еще оперативнее добираться до мест ликвидации ЧС. Кроме того, областная организация ОСВОД получила уникальный автомобиль для работы маневренно-поисковой группы. Транспорт специально сконструирован по запросу гродненских спасателей. И не имеет аналогов в стране.