Спектакли проходят с аншлагом! Ректор БГУКИ рассказала, чем уникален учебный театр вуза

Этим ребятам уже сегодня аплодируют стоя. Они актеры учебного театра Белорусского государственного университета культуры и искусств. Большинство – еще студенты, но это не мешает им каждый спектакль проводить с аншлагом.

Наталья Карчевская, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств:

В чем особенность учебного театра? Это непостоянная труппа, то есть она постоянно обновляется, потому что кто-то выпускается, кто-то возвращается. Есть спектакли, куда продолжают приходить выпускники, которые уже работают, они являются молодыми специалистами, но если на их роли не введены еще студенты, они приходят. И это, с одной стороны, такая поддержка молодых специалистов, им тоже очень важно почувствовать поддержку от родного вуза. А с другой стороны, это такая связь между выпускниками и нынешними студентами, чтобы они понимали, к чему стремиться, потому что человек, который имеет опыт сценический, он совершенно иначе работает.

Постановка «Женитьба Бальзаминова» в этом году номинирована на Национальную театральную премию.

Наталья Карчевская:

«Женитьба Бальзаминова» – это один из спектаклей, созданных в рамках деятельности учебного театра. Они представляли его неоднократно уже на различных сценах, не только в Беларуси, но в том числе и в Российской Федерации. Они участвовали в фестивале театральных школ БРИКС с этой работой. Действительно, для нас большая радость, что спектакль номинирован.