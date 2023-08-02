«В размере 10 бюджетов прожиточного минимума». Какие выплаты в Беларуси для молодых мам?

Счастливая семья – это кропотливый труд на всех жизненных этапах. Это и грамотный подход к выбору партнера, и правильное воспитание ребенка, и свое собственное образцовое поведение. Разбираемся, как помогают ячейкам общества в Беларуси и какие есть секреты большой и дружной семьи.

Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

У нас установлен размер единовременного пособия, которое выплачивается разово при рождении в размере 10 бюджетов прожиточного минимума, сегодня это 3 644 рубля. Также маме ежемесячно до достижения ребенком трех лет выплачивается пособие, сегодня это 651 рубль.

Кроме того, после рождения второго ребенка единовременное пособие повышается. Также увеличиваются и ежемесячные выплаты. Ольга Василевская:

Размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет будет также повышен, составит 744 рубля. При воспитании в семье одновременно детей до трех лет и старше трех на старшего ребенка также выплачивается государственное пособие. Его размер составляет 182 рубля. Все дотации и пособия помогают закрывать финансовые вопросы. Однако кроме материальной составляющей важна духовная часть. Многодетная мама Елена Личко рассказала, что рецепт счастья – это, с одной стороны, и собственная реализация в социуме.

Елена Личко, многодетная мама, заместитель директора по учебной работе на I ступени обучения ГУО «Средняя школа № 110 г. Минска»:

Когда старший сын был маленький, пришла работать учителем, это было моей мечтой. Спустя три года стала заместителем директора по воспитательной работе. И это огромный пласт. И мой старший сын и муж были всегда со мной. Они помогали, поддерживали. Все мероприятия посещали вместе, к праздникам готовились вместе. Кроме карьерных достижений, мама Елена признается, что семья будет крепкой и дружной, если каждый ее член будет уважать друг друга. Все это нужно показывать детям на своем примере. Также важно, чтобы у семьи, вне зависимости от поры года и обстоятельств, было время встретиться и отдохнуть. Елена Личко:

Традиции у нас есть – ежегодно выезжаем на Нарочь с палатками, там проводим время. Все праздники – День Независимости, 9 Мая – мы всегда вместе. На площади Победы, различные парки, всегда все праздники проводим вместе. Елена вместе с мужем и детьми стали финалистами конкурса «Семья года – 2022». Они заняли почетное второе место. Елена признается, что счастье – это когда каждый член семьи готов поддержать тебя.