В районных администрациях Минска прошёл Единый день депутата

Не просто выслушать, но оказать содействие в решении житейских проблем жителей столицы. В районных администрациях Минска прошел Единый день депутата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Народные избранники приняли более сотни человек, которые пришли со своими просьбами, жалобами и предложениями. Традиционно, в топе – тема ЖКХ. Так, среди озвученных вопросов: сокращение сроков отключения горячей воды, проведение капремонта и благоустройства придомовых территорий. Жители улиц Чайковского и Волгодонской обратились с просьбой решить проблему затоплений во время дождей.

Альберт Погосян: Ливневая канализация не справляется, люк выкидывается, затапливает улицу сантиметров на 60-70. Затапливает, соответственно, все прилегающие дома, наносится этот ущерб, и эту проблему обязательно надо разрешить.

Татьяна Калитина, депутат Минского городского Совета депутатов:

Были у меня вопросы по трудоустройству, мы тоже решили этот вопрос, и человек уже, казалось бы, находился в некой безвыходной ситуации. Не все вопросы требуют административного решения. Многие вопросы просто требуют некой коммуникации, некой консультации, и все вот таким образом решается.

Задать свои вопросы или озвучить предложения минчане могут в течение дня. Депутаты готовы к диалогу: приемы проходят во всех районных администрациях до 20 часов. В следующий раз Единый день депутата пройдет 9 июля.