В пункте пропуска «Козловичи» на три месяца обязанности пограничной службы возьмут на себя таможенники

Новости Беларуси. Эксперимент на границе: в пункте пропуска «Козловичи» на три месяца обязанности пограничной службы возьмут на себя белорусские таможенники. Зеленые береты они впервые примерят 1 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме своих обычных задач сотрудникам таможни предстоит проверять документы, проводить санитарно-карантинный контроль и следить за наличием всех необходимых документов для прохождения границы.