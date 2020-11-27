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Дмитрий Пиневич назначен министром здравоохранения Беларуси

27 ноября 2020 14:09
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 27 ноября посетил 6-ю больницу Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Дмитрий Пиневич назначен министром здравоохранения Беларуси-1

Клиника фактически первой в стране начала прием пациентов с коронавирусной инфекцией. С февраля отделения перепрофилированы под инфекционные. Главе государства доложили об организации здесь лечебного процесса и оказании помощи больным. Позже Президент пообщался с коллективом больницы. У медиков была возможность задать вопросы Президенту: в зале работал свободный микрофон. Спрашивали о жилье, развитии здравоохранения и собственной вакцине от СOVID-19.  

Дмитрий Пиневич назначен министром здравоохранения Беларуси-4

Завершая встречу, Александр Лукашенко сообщил, что Дмитрий Пиневич с этого дня больше не исполняющий обязанности, а министр здравоохранения Беларуси. Как отметил глава государства, назначение – «большой аванс в связи с ковидом».

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# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

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