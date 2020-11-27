Дмитрий Пиневич назначен министром здравоохранения Беларуси

Клиника фактически первой в стране начала прием пациентов с коронавирусной инфекцией. С февраля отделения перепрофилированы под инфекционные. Главе государства доложили об организации здесь лечебного процесса и оказании помощи больным. Позже Президент пообщался с коллективом больницы. У медиков была возможность задать вопросы Президенту: в зале работал свободный микрофон. Спрашивали о жилье, развитии здравоохранения и собственной вакцине от СOVID-19.