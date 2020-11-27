Дмитрий Пиневич назначен министром здравоохранения Беларуси

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 27 ноября посетил 6-ю больницу Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 27 ноября посетил 6-ю больницу Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Клиника фактически первой в стране начала прием пациентов с коронавирусной инфекцией. С февраля отделения перепрофилированы под инфекционные. Главе государства доложили об организации здесь лечебного процесса и оказании помощи больным. Позже Президент пообщался с коллективом больницы. У медиков была возможность задать вопросы Президенту: в зале работал свободный микрофон. Спрашивали о жилье, развитии здравоохранения и собственной вакцине от СOVID-19.
Завершая встречу, Александр Лукашенко сообщил, что Дмитрий Пиневич с этого дня больше не исполняющий обязанности, а министр здравоохранения Беларуси. Как отметил глава государства, назначение – «большой аванс в связи с ковидом».
Читайте также:
Этот мужчина провёл на ИВЛ 130 дней. Вот о чём говорил с ним Президент
Александр Лукашенко, посещая 6-ю больницу Минска: весь мир убедился, что Беларусь выбрала правильный путь борьбы с коронавирусом
«Так забастовка, чего вы?» Что ответил пациент 6-й больницы Минска на шутку Президента