При неправильной эксплуатации может случиться взрыв и пожар. Как часто нужно проверять газовое оборудование?

Отопительный период начнется не скоро. Чтобы даже в самый лютый мороз чувствовать себя комфортно, важно заранее позаботиться об исправности оборудования, которое поддерживает тепло в вашем доме. При пользовании газом в быту своевременное проведение работ по техническому обслуживанию газопроводов, внутридомового газового оборудования и проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов – ваш гарант безопасности.

Виталий Морозько, инспектор Госэнергогазнадзора по г. Минску и Минской области: В настоящее время техническими документами предусмотрены следующие виды работ по техническому обслуживанию. Вводные внутренние газопроводы и газоиспользующее оборудование с отключением от газораспределительной системы проверяются раз в 10 лет. Газовые колонки и отопительные котлы раз в год, если иное не предусмотрено в руководстве по эксплуатации газоиспользующего оборудования. Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту газоиспользующего оборудования осуществляются обслуживающими организациями или газоснабжающей организацией.

Газ – это не только экономичный и популярный вид топлива, но и самый опасный. При неправильной эксплуатации он может привести к взрыву и пожару.

Виталий Морозько:

Дымовые вентиляционные каналы подлежат периодической проверке их состояния и прочистке. При отопительном газовом оборудовании, независимо от материала, из которого они изготовлены, перед отопительным сезоном. Проточные газовые водонагреватели в зависимости от материала, из которого изготовлены дымовые каналы. Если они кирпичные – не реже раза в квартал. Если асбестоцементные, гончарные, стальные, а также выполненные из специальных блоков жаростойкого бетона – не реже раза в год.

В целях безопасности и избежания несчастных случаев, рекомендуется установить сигнализатор угарного газа в помещениях с водогрейным и отопительным газовым оборудованием.