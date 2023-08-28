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При неправильной эксплуатации может случиться взрыв и пожар. Как часто нужно проверять газовое оборудование?

28 августа 2023 09:08
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Отопительный период начнется не скоро. Чтобы даже в самый лютый мороз чувствовать себя комфортно, важно заранее позаботиться об исправности оборудования, которое поддерживает тепло в вашем доме. При пользовании газом в быту своевременное проведение работ по техническому обслуживанию газопроводов, внутридомового газового оборудования и проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов – ваш гарант безопасности.

При неправильной эксплуатации может случиться взрыв и пожар. Как часто нужно проверять газовое оборудование?-1

Виталий Морозько, инспектор Госэнергогазнадзора по г. Минску и Минской области:
В настоящее время техническими документами предусмотрены следующие виды работ по техническому обслуживанию. Вводные внутренние газопроводы и газоиспользующее оборудование с отключением от газораспределительной системы проверяются раз в 10 лет. Газовые колонки и отопительные котлы раз в год, если иное не предусмотрено в руководстве по эксплуатации газоиспользующего оборудования. Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту газоиспользующего оборудования осуществляются обслуживающими организациями или газоснабжающей организацией.

При неправильной эксплуатации может случиться взрыв и пожар. Как часто нужно проверять газовое оборудование?-4

Газ – это не только экономичный и популярный вид топлива, но и самый опасный. При неправильной эксплуатации он может привести к взрыву и пожару.

Виталий Морозько:
Дымовые вентиляционные каналы подлежат периодической проверке их состояния и прочистке. При отопительном газовом оборудовании, независимо от материала, из которого они изготовлены, перед отопительным сезоном. Проточные газовые водонагреватели в зависимости от материала, из которого изготовлены дымовые каналы. Если они кирпичные – не реже раза в квартал. Если асбестоцементные, гончарные, стальные, а также выполненные из специальных блоков жаростойкого бетона – не реже раза в год.

В целях безопасности и избежания несчастных случаев, рекомендуется установить сигнализатор угарного газа в помещениях с водогрейным и отопительным газовым оборудованием.

При неправильной эксплуатации может случиться взрыв и пожар. Как часто нужно проверять газовое оборудование?-7

Андрей Алехнович, инженер по испытаниям:
Если не проверять домовые вентиляционные каналы, домовые каналы могут засориться как строительным мусором, так и птицами. Если вентиляционный канал выполнен из кирпича, кирпич может обрушиться по внутренней стене. Тоже нужно проверять наличие тяги, обязательно. В случае закупорки дымового канала при неисправности датчика тяги на газовом котле угарный газ пойдет в помещение, что может привести к самым тяжелым последствиям. Мы провели проверку технического состояния домовых каналов и вентиляционного в помещении мини-котельной. В данном помещении дымовые каналы пригодны к эксплуатации, вентиляционный тоже пригоден к эксплуатации.

Берегите себя и своевременно проводите техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования.

# Отопительный сезон # общество # Вера Позняк # Фотофакт

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