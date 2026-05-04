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Жена обучает ткачеству, а муж плетет из лозы – познакомились с парой, которая возрождает ремесло предков

04 мая 2026 12:45
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Счастливы вместе. Они родились в один день и скоро отметят сапфировую свадьбу. Радуются успехом внуков и передают ремесло предков новому поколению. Спешим познакомить с творческой семьей Яскевичей из деревни Коммуна Любанского района.

Жена обучает ткачеству, а муж плетет из лозы – познакомились с парой, которая возрождает ремесло предков-2

Ирина Васильевна сохраняет нить с прошлым и обучает ткачеству. 

Жена обучает ткачеству, а муж плетет из лозы – познакомились с парой, которая возрождает ремесло предков-4

Василий Дмитриевич – искусно плести полесские лапоточки. На занятия к колоритным супругам дети спешат, как на праздник. 

В Поставском доме ремесел мастерицы создают произведения искусства из бумаги – показываем необычные вытинанки.

Жена обучает ткачеству, а муж плетет из лозы – познакомились с парой, которая возрождает ремесло предков-6

«Александрия», «Зов Полесья», «Матчыны кросны». Талантливые мастера живут в потоке фестивалей и конкурсов. Они любимцы публики и туристов. Их ценные мастер-классы и самобытные сувениры – нарасхват.

Жена обучает ткачеству, а муж плетет из лозы – познакомились с парой, которая возрождает ремесло предков-8

Василий Дмитриевич вдохновился примером супруги и больше 10 лет назад попрощался с профессией егеря и ушел с головой в культуру. Захотелось возродить дедово ремесло. Помогла сторожила из соседней деревни Красное Надежда Прокопьевна. Теперь сам заготавливает лозу и обучает всех желающих. 

Подробнее смотрите в видео.

# Культурные традиции # Белорусские традиции # Хобби # Народное творчество # Творчество # Анастасия Макеева

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