Жена обучает ткачеству, а муж плетет из лозы – познакомились с парой, которая возрождает ремесло предков

Счастливы вместе. Они родились в один день и скоро отметят сапфировую свадьбу. Радуются успехом внуков и передают ремесло предков новому поколению. Спешим познакомить с творческой семьей Яскевичей из деревни Коммуна Любанского района.

Ирина Васильевна сохраняет нить с прошлым и обучает ткачеству.

Василий Дмитриевич – искусно плести полесские лапоточки. На занятия к колоритным супругам дети спешат, как на праздник. В Поставском доме ремесел мастерицы создают произведения искусства из бумаги – показываем необычные вытинанки.

«Александрия», «Зов Полесья», «Матчыны кросны». Талантливые мастера живут в потоке фестивалей и конкурсов. Они любимцы публики и туристов. Их ценные мастер-классы и самобытные сувениры – нарасхват.