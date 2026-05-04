Жена обучает ткачеству, а муж плетет из лозы – познакомились с парой, которая возрождает ремесло предков

Счастливы вместе. Они родились в один день и скоро отметят сапфировую свадьбу. Радуются успехом внуков и передают ремесло предков новому поколению. Спешим познакомить с творческой семьей Яскевичей из деревни Коммуна Любанского района.
Счастливы вместе. Они родились в один день и скоро отметят сапфировую свадьбу. Радуются успехом внуков и передают ремесло предков новому поколению. Спешим познакомить с творческой семьей Яскевичей из деревни Коммуна Любанского района.
Ирина Васильевна сохраняет нить с прошлым и обучает ткачеству.
Василий Дмитриевич – искусно плести полесские лапоточки. На занятия к колоритным супругам дети спешат, как на праздник.
В Поставском доме ремесел мастерицы создают произведения искусства из бумаги – показываем необычные вытинанки.
«Александрия», «Зов Полесья», «Матчыны кросны». Талантливые мастера живут в потоке фестивалей и конкурсов. Они любимцы публики и туристов. Их ценные мастер-классы и самобытные сувениры – нарасхват.
Василий Дмитриевич вдохновился примером супруги и больше 10 лет назад попрощался с профессией егеря и ушел с головой в культуру. Захотелось возродить дедово ремесло. Помогла сторожила из соседней деревни Красное Надежда Прокопьевна. Теперь сам заготавливает лозу и обучает всех желающих.
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