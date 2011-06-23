В Праге установлен розовый танк

Военно-исторический институт передаёт городу на время знаменитый розовый танк. Это тот самый советский танк, который до 1991 года стоял на постаменте на площади Советских танкистов, а в ночь с 27 на 28 апреля того же 1991 г. был без ведома властей выкрашен художником Давидом Черным в розовый цвет. С тех пор танк стал экспонатом Военно-технического музея в Лешанах.

Розовый танк на время покинет музей и будет выставлен на плавучем понтоне, размещённом между Стрелецким островом и набережной им. Сметаны. Все желающие смогут полюбоваться на знаменитый экспонат до 1 июля, сообщает ctv.by со ссылкой на «Пражский телеграф».