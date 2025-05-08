В посёлке Чёнки Гомельского района возвели новый дом для многодетных семей

Нужное людям. В поселке Ченки Гомельского района – новоселье. В девятиэтажку заселяются 72 семьи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одними из первых ключи от новой квартиры получили Ольга и Сергей Улановы. В 2024 году супруги с детьми в буквальном смысле остались без крыши – июльский ураган полностью разрушил второй этаж их частного дома.

Сергей Уланов, житель поселка Ченки: Мы обращались с разными инстанциями в райисполкоме, нам очень хорошо помогли и предложили квартиру без очередей с годами ожидания.

Население Ченок приближается к 7 000 жителей. Каждый год прибавка – примерно 500 человек. Поселок фактически стал спутником Гомеля.

Ольга Уланова, жительница поселка Ченки: Так как квартира с отделкой, переедем быстро. Завезем мебель – и все готово.

Алексей Кобзаров, председатель Ченковского сельского исполнительного комитета:

В последние годы Ченки очень динамично развиваются, в целом Ченковский сельсовет. Сегодня завершается уже практически строительство микрорайона по улице Радужной, вводится девятый дом в эксплуатацию, сегодня открытие. И еще один дом остается для открытия. И будет развиваться – уже переходим на новую строительную площадку в деревне Севруки.

Притоку новоселов способствует и развитие инфраструктуры – строительные работы продолжаются на социальных объектах: детском саду «Радуга-Град» и Ченковской средней школе.